Egal, ob es den Weihnachtsmann gibt oder nicht - wenn man fest an ihn glaubt, können Wünsche wahr werden! Das denkt sich der neunjährige Halbwaise Leo, der endlich wieder ein "richtiges" Familienfest erleben möchte. Sein unerschütterlicher Glaube an Wunder beginnt in der zauberhaften Familienkomödie "Der Wunschzettel" eine ungeahnte Kraft zu entfalten ...