Camping in Zeiten von Corona?

In diesem Jahr sieht es schlecht aus mit dem Sommerurlaub. Ein Drittel der Deutschen hat 2020 schon storniert. Was bleibt ist aber der schnelle, unkomplizierte Urlaub: Camping. Doch wie sieht es dort zur Zeit aus? wir fragen bei Campingplatzbesitzern nach und schauen, darf man schon wieder campen ? Und was geht nicht auf dem Campingplatz? und wo gehts in Coronazeiten überhaupt?

Bild: mauritius images / Bruno Kickner