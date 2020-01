Little Britain (S1/E1)

'Little Britain' stellt das Königreich auf eine harte Probe, denn den beiden Masterminds Matt Lucas und David Walliams ist wirklich gar nichts heilig. In jeder Folge schlüpfen sie in verschiedene Rollen und spalten mit Anarcho-Humor und einer ordentlichen Portion Bad Taste die Nation. Ob die prollige Vicky Pollard oder der naive Lou und sein angeblich gehbehinderter Freund Andy - ihre Figuren sind weltweit Kult. Ist das noch die feine englische Art? Computer sagt NEIN!

Bildquelle: WDR