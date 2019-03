Sommer- oder Winterzeit - warum uns Zeitumstellungen so stressen

Lange Zeit unterschätzten Wissenschaftler die Auswirkungen, wenn der Mensch nicht in Einklang mit seinem natürlichen Rhythmus lebt. Das ändert sich langsam. Quarks sucht den Weg zurück zum natürlichen Biorhythmus. Was lässt sich im Alltag mit der inneren Uhr in Einklang bringen? Wo liegen Grenzen?

Bildquelle · WDR