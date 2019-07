Echte Spitzenkandidaten, hohe Wahlbeteiligung - die Europawahl war ein Erfolg. Doch was zählt der Wählerwille, wenn jetzt das Spitzen-Personal im Hinterzimmer ausgekungelt wird? Zerbricht so das Vertrauen in Europa und ganz nebenbei auch noch die Koalition in Berlin?

Bildquelle · Kenzo Tribouillard