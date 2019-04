In Deutschland gibt es die größte Brotvielfalt der Welt - zur Zeit etwa 3000 registrierte Rezepte. Die deutsche Brotkultur ist sogar als nationales Kulturerbe anerkannt. Doch ist das deutsche Brot auch in anderen Ländern so bekannt und beliebt wie wir gerne glauben? Autor/-in: Ulf Kneiding

Bildquelle · WDR