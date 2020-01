Jedes Mal aufs Neue die Frage in der nassen und kalten Jahreszeit: Wie imprägniere ich meine Schuhe und Kleidung am besten? Was ist möglichst umweltschonend und schadet nicht der Gesundheit? Wir schauen uns diverse (vermeintlich) ökologische Imprägnierungen an.

Bildquelle: WDR / dpa