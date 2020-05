Der Schock danach: Wie kommt die Wirtschaft aus der Corona-Starre?

In vielen Fabriken wird wieder gearbeitet, die Geschäfte öffnen - aber die Bürger haben Job-Angst, zögern mit dem Geldausgeben. Braucht die Wirtschaft jetzt Autoprämien und Steuergeschenke? Und wer kommt am Ende für die Milliarden auf, die der Staat in die Corona-Hilfen steckt?

Bild: ddp