Männer al dente

Tommaso, der jüngste Spross einer großbürgerlichen Pasta-Dynastie, will partout nicht ins Familienunternehmen einsteigen. Also plant er beim Familienfest sein Geständnis, dass er Schriftsteller werden will, und vor allem, dass er homosexuell ist. Das sollte zum Rausschmiss reichen. Doch sein älterer Bruder kommt ihm mit dem eigenen Coming-Out zuvor und wird statt seiner aus dem Haus gejagt. Durch den Herzinfarkt des Vaters muss Tommaso nun doch sein Geheimnis wahren und wie von ihm erwartet den Firmenchef mimen: der schwule Freund in Rom und die ersehnte Freiheit rücken erst einmal in weite Ferne.

Bildquelle · WDR