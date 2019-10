Krieg in Nordsyrien: Kein Waffenembargo gegen die Türkei

Die Bundesregierung verurteilt die massiven türkischen Angriffe auf die Kurden in Nordsyrien. Der Außenminister kündigte sogar einen Exportstopp für Rüstungsgüter an. Doch in der EU steht Deutschland auf der Bremse: Das deutsche Außenministerium hat sich klar gegen ein Waffenembargo ausgesprochen.

Bildquelle: AP/Lefteris Pitarakis