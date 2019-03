DEINE SITZUNG 2019 - God save the Mett!

GOD SAVE THE METT! ist das Motto der diesjährigen "Deine Sitzung", wie immer mit den vier PräsidentInnen Carolin Kebekus, Mirja Boes, Olaf Bürger und ebasa der Meister. Eine Verbeugung vor den sympathischen Spleens der Briten und ihren Nationalhelden. So löst Sherlock Holmes (Carolin Kebekus) den höchst mysteriösen Fall der verschwundenen Mettminster Abbey, unterstützt von James Bond (Olaf Bürger), der jeden Bösewicht in NullNullSieben Komma nix zur Strecke bringt. Derweil sorgt Robin Hood (Mirja Boes) notfalls mit Pfeil und Bogen für gerechte Kölschverteilung und über dem Chaos thront natürlich die Queen (ebasa der Meister).