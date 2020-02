Heil Hitler und Alaaf! Karneval in der NS-Zeit

Lange hieß es in Karnevalisten-Kreisen: "Wir haben uns nie mit den Nazis eingelassen!" Wie kaum einer anderen gesellschaftlichen Gruppe ist es den organisierten Karnevalisten gelungen, ihre Rolle während des "Dritten Reichs" zu verharmlosen. Doch die Dokumentation zeigt - auch mit Aufnahmen aus den 30er Jahren - der Karneval am Rhein hat sich schon früh dem Druck der Nazis gebeugt. Die Autoren Carl Dietmar und Thomas Förster sprechen mit Zeitzeugen, Historikern und Funktionären des Karnevals in Köln und Düsseldorf. Im Film sind zahlreiche historische Aufnahmen von Rosenmontagszügen und Sitzungen der 1930er Jahre zu sehen, darunter einige noch nie im Fernsehen gezeigte Dokumente. Der Film ist die dokumentarische Aufarbeitung des karnevalistischen Tabuthemas schlechthin: "Karneval unterm Hakenkreuz".

Bild: WDR/dpa/Oliver Berg