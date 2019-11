Wie sauber ist unser Leitungswasser, wenn es zuhause ankommt?

"Trinkwasser ist das in Deutschland am strengsten kontrollierte Lebensmittel", heißt es immer, wenn es um die Qualität von Leitungswasser geht. Allerdings zeigen Wasseruntersuchungen in Privathaushalten, dass es trotzdem regelmäßig zu Überschreitungen von Grenzwerten kommt; insbesondere Blei und Nickel. Was kommt also tatsächlich raus, wenn ich zu Hause den Wasserhahn aufdrehe?

Bildquelle: WDR