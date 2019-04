Videos der TV-Sendung: Ohne Schnitzel geht es nicht

Ohne Schnitzel geht es nicht WDR Fernsehen

Das Ziel "Selbstständigkeit" liegt für die beiden Hartz 4 - Empfänger Wolfgang und Günther in jeder Folge zum Greifen nah: Etwa, wenn Wolfgang seinen Freund Günther als "Influencer" aufbauen will, wenn Günther die Kinderarbeit beim Zusammenschrauben von Holzweihnachtsmännern einführt oder die beiden versuchen die Schnitzelbude ihres alten Freund Theo zu übernehmen. Doch meist geht es schief und am Ende können sich die beiden nur ihrer innigen Freundschaft sicher sein.