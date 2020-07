Vom Neckar auf den Katzenbuckel

Es geht den Neckar entlang, zum höchsten Berg des Odenwalds. In Neckarsulm besucht SWR-Moderatorin Annette Krause das Zweiradmuseum und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in die Geschichte von Fahrrad und Motorrad. Einige dieser Klassiker darf sie sogar selbst ausprobieren. Auf Burg Guttenberg bekommt sie eine Führung von Bernolph Freiherr von Gemmingen-Guttenberg, der sowohl die düstere Folterkammer als auch die einzigartige Holzbibliothek vorstellt. Außerdem residiert die deutsche Greifenwarte auf der Burg, die Dutzende Greifvögel und Eulen beherbergt. Einen sehr ungewöhnlichen Weinberg besitzt Norbert Greiss, er nennt sich schlicht: Himmelreich. Dort baut de Winzer eine eigentlich ausgestorbene Rebsorte an, den Urban, und träumt davon eines Tages einen Friedhof der besonderen Art daraus zu machen: einen Fried-Weinberg, bei dem man unter den Rebstöcken beerdigt wird. Auf Burg Hornberg begibt sich die Moderatorin auf die Spuren von Götz von Berlichingen, der hier mehrere Jahrzehnte verbrachte. Außerdem lädt Burgherr Dajo Freiherr von Gemmingen-Hornberg in seine Privatgemächer ein. Er führt durch seine Ahnengalerie und präsentiert in seiner Privat-Bibliothek ein unvorstellbar wertvolles Buch aus der Ritterzeit. Mit dem einstigen Sport-Superstar Timo Bracht - vielfacher Ironman-Gewinner und einer der erfolgreichsten deutschen Triathleten - geht es auf Trainings-Tour: Er, der inzwischen als Gesundheitscoach arbeitet, zeigt Annette Krause nicht nur die schönsten Trainings-, Jogging- und Radfahr-Strecken, sondern auch wie man sich fit hält. Nach einer Stippvisite im kleinen feinen Küfereimuseum in Eberbach geht es schließlich zu einer abwechslungsreichen Wanderung auf den Katzenbuckel.

Bild: SWR