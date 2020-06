Massenerkrankung in der Fleischfabrik: Gefahr fürs ganze Land?

Weit über 1.300 Infizierte - wieder in einer Fleischfabrik: Wie konnte das passieren? Bekommt die Politik die Unternehmen nicht in den Griff? Reichen die lokalen Maßnahmen oder nimmt bald das ganze Land Schaden. Sind Gesundheit, Wirtschaft und Sommerurlaub in Gefahr?

Bild: imago