Wenn es anders kommt im Leben

Viele Menschen haben eine ganz genaue Vorstellung davon, was ihnen das neue Jahr bringen wird. Sie stecken sich berufliche Ziele, planen den langersehnten Urlaub oder organisieren ihre Traumhochzeit. Oder sie sind überzeugt, dass ihr Leben einfach im gewohnten Fahrwasser weitergeht. Doch allzu häufig kommt dann alles ganz anders. Denn das Leben ist nur selten planbar.<br/><br/>Wie begegnet man Schicksalsschlägen und Umbrüchen im Leben? Und welche Chance kann in einem Neuanfang stecken -| egal ob er freiwillig oder unfreiwillig ist?<br/>Darüber spricht Michael Steinbrecher mit folgenden Gästen: <br/>Wolfgang Pauritsch (00:04:11), der bekannte Auktionator und Kunsthändler kam durch Zufall zu seinem Beruf<br/><br/>Maren Bornheimer-Schwalbach (00:20:50), stellte nach dem tragischen Tod ihrer Tochter ihr Leben auf den Prüfstand <br/><br/>Lotti Meier (00:54:46), nach Jahren in der Modebranche wagte sie den Neustart mit Schlittenhunden in Lappland <br/><br/>Moritz Sagroda (01:12:22), der 31-Jährige meistert seit dem Tod seiner Frau das Leben als alleinerziehender Vater <br/><br/>Jörg und Margit Wirth (00:38:20), die ALS-Diagnose ihrer Tochter stellte das Leben der Familie auf den Kopf<br/><br/>Dr. Bärbel Wardetzki (01:11:00), Psychologin und Psychotherapeutin

Bild: SWR, Gesprächsrunde mit allen Gästen