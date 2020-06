Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland schläft schlecht. Welche Folgen Schlafstörungen haben können und warum gesunder und erholsamer Schlaf so wichtig ist, erklärt der Schlafexperte Dr. Hans-Günter Weeß, Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster.

Bild: SWR