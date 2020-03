Pumuckl BR Fernsehen

Ein Kobold bleibt am Leimtopf kleben und wird sichtbar! So beginnt die Freundschaft zwischen Schreinermeister Eder (alias Gustl Bayrhammer) und Pumuckl, dem Hans Clarin seine unverwechselbare Stimme leiht. Die Geschichten von Ellis Kaut sind längst Kult geworden. Alle Folgen von "Meister Eder und sein Pumuckl" sind sonntagvormittags im BR Fernsehen, im Live-Stream und nach Ausstrahlung mind. 7 Tage in der BR Mediathek zu sehen.