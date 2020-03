hartaberfair-extra: Die Corona-Krise - Wo stehen wir, was kommt noch?

Immer stärker hat das Coronavirus Deutschland im Griff. Wo stehen wir bei den Abwehrmaßnahmen? Schützen wir uns und unsere Angehörigen genug? Wie sehr sind Wirtschaft und Wohlstand bedroht? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in der ARD ein zweistündiges "hartaberfair-extra". Im Studio beantworten Politiker und Experten die Fragen der Zuschauer. Zu Beginn dieses Sonderformats zeigt eine 30 minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland und in Nachbarländern.

Bild: imago