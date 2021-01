Baseballschlägerjahre - Die Wendegeneration und rechte Gewalt

Prügel, Drohungen, Hetzjagden und Morde - in den Nachwendejahren brachen in Ostdeutschland Hass, Rassismus und Gewalt auf - die sogenannten "Baseballschlägerjahre". Eine Zeit, die bis heute in Ost und West nachwirkt.

Bild: MDR/Screenshot/rbb/ARD-Mediathek