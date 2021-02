extra 3 (02/20)

Das Satiremagazin mit Christian Ehring. Themen u.a.: • FC Bayern München: Arrogant durch die Corona-Zeit • Trump ist weg, das Chaos in den USA bleibt - berichtet Oliver Kalkofe • Corona und der Föderalismus: Bund und Länder im Kampf • Corona-Impfungen: Kommunalpolitiker und Geistliche drängeln vor • Digitalisierung in Deutschland: Polizei noch im 20. Jahrhundert • Amazon-Boten in der Corona-Krise: Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Mit Maximilian Schafroth

Bild: WDR