Dämmerung über Burma

Ein Traum geht für Inge in Erfüllung: Mit ihrem Fulbright-Stipendium darf die weltoffene Kärntnerin in den USA studieren. An der Universität in Denver trifft sie Sao Kya Seng und verliebt sich in den höflichen Bergbau-Studenten aus dem fernen Burma. Frisch verheiratet begleitet Inge ihn 1954 in seine Heimat, wo sie bei der Ankunft eine Überraschung erlebt: Ihr Mann ist das Oberhaupt eines Shan-Staates. Nun möchte er das Reich der Shan zu einer modernen Demokratie machen. Das missfällt aber der brutalen Militärjunta, die das Land in ihre Gewalt bringen will.

Bild: WDR