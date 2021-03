Die geheimnisvolle Fremde

Der amerikanische Autor Tom Ricks will sich mit seiner französischen Ehefrau versöhnen. Das Treffen mit ihr in Paris erweist sich jedoch als einziges Desaster. Und zu allem Überfluss wird er ausgeraubt. Um sein schäbiges Hotelzimmer bezahlen zu können, nimmt Tom einen Job als Nachtwächter an. Eines Abends lernt er die geheimnisvolle Margit kennen, die sein Leben in völlig neue Bahnen lenkt. Mit diesem Mysterythriller gelingt Pawel Pawlikowski ein verstörend-schöner Paris-Film. Als Schreiber und Muse treffen Ethan Hawke und Kristin Scott Thomas sich an der Grenze zwischen Fantasie und Realität.

Bild: WDR