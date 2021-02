Kommissar Dupin - Bretonische Brandung

Endlich hat er es geschafft: Mit Engelszungen konnte Kommissar Georges Dupin seine Exfreundin Claire dazu überreden, ihn an der bretonischen Küste zu besuchen. Ein intimes Hotel und ungestörte Zweisamkeit sollen ihm helfen, sie zurückzugewinnen. Dann aber macht ihm ein mysteriöser Fall einen Strich durch die Rechnung. Zehn Seemeilen vor Concarneau, am Strand der malerischen Insel Saint Nicolas, werden drei Leichen angespült. Von den Bewohnern der kleinen Insel erhofft Dupin sich Hinweise - und beißt zunächst auf Granit. Niemand scheint über den Tod der Männer traurig zu sein. Jeder scheint ein Geheimnis zu hüten - und je weiter Dupin in die Welt der verschworenen Inselgemeinschaft vordringt, desto tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Korruption, Eifersucht und Rache...

