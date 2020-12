Zwei am großen See - Die Eröffnung

Bis unter die Dachziegel haben sich Antonia und Regina verschuldet, um ihren Traum zu verwirklichen: Sie haben ihre schmucke Chiemsee-Villa mit viel Geschmack in ein 'Kleines Hotel am großen See' umgebaut. Das Hotel, das demnächst eröffnen soll, muss ein Erfolg werden, sonst sind die beiden Damen pleite. Ihre Aussichten sind nicht schlecht, denn Antonia und Regina haben das einzige Haus im Ort mit direktem Seezugang. Das weiß natürlich auch Erzkonkurrent Bartholomäus Breitwieser...

Bild: WDR