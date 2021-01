Die 90er-Hits - Von Matthias Reim bis Guns 'n Roses

In den Hits der 90er ist alles drin: von unfassbar schön bis irgendwie ziemlich seltsam. Kaum haben wir uns von den schrillbunten Klängen der 80er-Jahre erholt, da klingelt es so richtig in den Ohren: Technoklänge von Marusha und Eurodance mit Evergreens wie 'Rhythm is a Dancer' oder das nicht totzukriegende 'It's my Life' von Dr. Alban. Und wem das nicht reicht, der kann mit Scooters 'Hyper Hyper' endgültig den Geist vom zappelnden Körper lösen.

Bild: WDR