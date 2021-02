Mach mal...! ungewohnt.

Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die meisten Deutschen, fast 60%, leben in Mietwohnungen, die anderen sind Eigentümer. Jens Frohlke und Kim Burmeister werden von solchen Statistiken allerdings gar nicht erfasst, sie leben in alternativen Wohnformen. Jens Frohlke lebt als Aussteiger in einem umgebauten Bauwagen tief im Wald. Kim Burmeister lebt seit kurzem auf ihrer eigenen Segelyacht. Mark Happe hat seinen Neubau als 'Smart Home' konzeptioniert. Das 'Mach mal...!' Team hat Jens, Kim und Mark in ihren ungewöhnlichen Unterkünften besucht.

Bild: WDR