Gefälle (S01/E01)

Eine Bushaltestelle tief in Brandenburg. Zwei Männer warten auf den Bus und reden über ihr Leben. Die Männerfreundschaft von Ralf und Johannes verhakt sich am Problem des Selbstwertempfindens. Sie leben beide allein und verbringen die meiste Zeit an der Bushaltestelle und erwarten den Höhepunkt des Tages, wenn tatsächlich irgendwann der Bus kommt und mit ihm Kathrin, die struppig schöne Busfahrerin. Doch wie könnte man in ihrer verfahrenen Lebenssituation bei der sagenhaften Busfahrerin nur landen?

Bild: WDR