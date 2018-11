14 Beiträge

Damenwahl! 100 Jahre Frauenstimmrecht

Lange hatten sie dafür gekämpft, 1918 war es dann soweit: Frauen erhielten das Wahlrecht in Deutschland und dürfen seitdem gewählt werden - ein wichtiger Schritt im Streit für die Selbstbestimmung. Doch wie steht es heute um die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, in Politik, Arbeit, Gesellschaft und in der Öffentlichkeit? Ein Blick auf die Geschichte, auf einzelne Stationen des Kampfes und auf die Gegenwart.