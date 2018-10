Das Feature

Rentner in Höchstform - Over the Top

05.10.2018 | 50 Min. | Quelle: Deutschlandfunk

Sie rackern sich so richtig ab. Mehr, als es die meisten nur halb so alten Menschen tun. 111 km wandern, täglich rudern, mit dem Fahrrad von Münster nach St. Petersburg, die Teilnahme am Ironman-Wettbewerb auf Hawaii scheinen ihnen ganz normal. Die Reporter keuchen ihren Helden hinterher. Von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers www.deutschlandfunk.de, Das Feature Hören bis: .. Direkter Link zur Audiodatei http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2018/10/05/over_the_top_rentner_in_hoechstform_dlf_20181005_2010_734e0f7a.mp3