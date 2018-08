Feature

Der einsame Tod des Herrn D. - Fünf Jahre tot in der Wohnung

22.08.2018 | 46 Min. | Quelle: Deutschlandfunk Kultur

Das Audio wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Am Ende war der Körper von Herrn D. nicht mehr von seinem Sessel zu unterscheiden. Fünf Jahre lang lag er tot in seiner Wohnung und keiner hat etwas bemerkt. Wie kann so etwas geschehen? Feature von Johannes Nichelmann www.deutschlandfunkkultur.de, Feature Hören bis: 21.02.2019 23:59 Direkter Link zur Audiodatei http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2018/08/22/der_einsame_tod_des_herrn_d_drk_20180822_0005_cd823f5f.mp3