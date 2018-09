Feature

Die heile Welt des Verbrechens – Stephan Derrick und die BRD

12.09.2018 | 54 Min. | Quelle: rbb

Das Audio wurde zur Merkliste hinzugefügt.

1998 schied Oberinspektor Derrick aus dem Dienst, als erfolgreichste deutsche Serienfigur aller Zeiten. 12 Jahre später wurde Horst Tappert, Darsteller des Beamten, als Mitglied der Waffen-SS enttarnt. Die Serie blieb fortan unwiederholt. Rafael Jové schaut sich in die Derrick-Welt noch einmal an, samt der düsteren Seiten der »alten BRD«, die sich in ihr spiegeln.