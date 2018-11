Freistil

Wie man sich in ein Programm verliebt - Wir müssen reden

25.11.2018 | 54 Min. | Quelle: Deutschlandfunk

Von Siri über die Flirt-App bis zum Therapeuten-Chatbot: Neue technische Möglichkeiten stoßen auf alte menschliche Sehnsüchte. Das Ergebnis: Es herrscht Verwirrung in der virtuellen Welt. Warum springen unsere Gefühle auch auf Programme an? Und ist es wirklich die Schuld der Maschinen, wenn wir so leichtgläubig sind? Von Patrick Batarilo www.deutschlandfunk.de, Freistil Hören bis: 25.11.2019 20:05 Direkter Link zur Audiodatei http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2018/11/25/wir_muessen_reden_oder_wie_man_sich_in_ein_programm_dlf_20181125_2005_6cec84ac.mp3