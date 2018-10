NDR Feature Box

Mein Vater, der Grenzer

03.10.2018 | 54 Min. | Quelle: NDR

Was geschah wirklich an der innerdeutschen Grenze? Der Autor Jan Decker forscht nach - auch in seiner eigenen Familie. Sein Vater war beim Bundesgrenzschutz.