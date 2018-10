"Dicke Körper haben ein Anrecht auf Menschenrechte" | Gespräch über Selbstliebe

27.07.2018 | 24 Min. | Deutschlandfunk Nova

Übergewicht: Schön dick | Hengameh Yaghoobifarah beschreibt sich selbst als dick und will nicht als kurvig oder mollig bezeichnet werden: "Sagt´s wie es ist: dick". Das der Begriff so negativ behaftet ist, mit Faulheit, ungesunden Lebensstil und Hässlichkeit, damit möchte sie als Fat-Aktivistin aufräumen und das Wort normalisieren, denn schön ist auch nicht gleich jeder und überhaupt, wer entscheidet denn darüber? Im Podcast spricht sie mit uns darüber wie sie zur Fat-Aktivistin wurde und was sie von Fernsehformaten hält, die schöne dicke Frauen in den Mittelpunkt stellen. Außerdem im Podcast: Prof. Achim peters erklärt uns, was das Gehirn damit zu tun hat, ob wir dick oder dünn sind.