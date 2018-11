das ARD radiofeature

Cottbus | ARD radiofeature über Gewalt in einer überforderten Stadt

21.11.2018 | 53 Min.

In Brandenburg gibt es bundesweit die meisten Angriffe von Neonazis. In Cottbus sprechen Bürgerinitiativen schon von einer allgegenwärtigen Bedrohung und einem feindseligen Klima. Wie leben Geflüchtete, Linke, Punks und liberale Fußballfans in dieser Stadt?