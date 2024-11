Wie haben Jugendliche in der DDR gelebt, welche Musik haben sie gehört und was war überhaupt die Stasi? Auf diese und mehr Fragen suchen Julian und Anna in dieser packenden Zeitreise Antworten. Als animierte Avatare tauchen sie ein in die turbulente Welt der Friedlichen Revolution und sprechen mit mutigen Zeitzeugen der letzten Jahre vor dem Mauerfall.