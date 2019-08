Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Südwestfunk-Kultserie "Links und Rechts der Autobahn" macht sich ein Team für "Nächste Ausfahrt Hotzenwald" erneut in die Gegend auf, um herauszufinden, was sich zwischen St. Blasien und dem Hochrhein, zwischen Wehr und Waldshut geändert hat - und was sich vielleicht niemals ändern wird.

Bildquelle · SWR