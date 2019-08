Ärger um Polizeikosten: Wer zahlt für Hochrisikospiele?

Am Wochenende ist es wieder soweit: In Kaiserslautern trifft der 1. FCK auf die Mannschaft vom SV Waldhof Mannheim. Ein Lokal-Derby und ein Hochrisikospiel. Denn gewaltbereite Fans beider Mannschaften treffen aufeinander. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften vor Ort. Die Kosten dafür trägt der Steuerzahler. Für die erste und zweite Liga will Innenminister Roger Lewentz (SPD) das ändern.

Bildquelle · SWR