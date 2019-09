25 Jahre SWR3 New Pop Festival

Das "SWR3 New Pop Festival" ist ein Stück lebendige Musikgeschichte im Südwesten - seit 25 Jahren. In der Dokumentation kommen Macher und Künstler zu Wort. Musikredakteure erinnern sich an die musikalischen und persönlichen Highlights auf den Bühnen - und sprechen über Pannen und Anekdoten, die sich Backstage ereigneten.

Bildquelle · SWR