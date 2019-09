Eindeutig zweideutig ablästern über den Arbeitgeber. In einem Video auf Youtube. So machte das Sonja Tesic. Sie sagt, um Missstände in der Arbeitswelt anzuprangern. Ihr Arbeitgeber sagt: "Das ist beleidigend!" und kündigte Sonja Tesic. Zu Recht? Wie weit darf Satire gehen?

Bildquelle · SWR