Zum Schuljahresbeginn taucht Lehrerin Heike Fuchs nicht in ihrer Klasse auf. Die Polizei findet sie tot in ihrer Wohnung, ertränkt im Zimmerspringbrunnen. Lena Odenthal fällt am Tatort ein junges schwarzes Mädchen auf. (FSK 16)

Bildquelle: SWR