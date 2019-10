Unterwegs im Glottertal

Das Glottertal bei Freiburg hat weit mehr zu bieten als sentimentale Erinnerungen an die "Schwarzwaldklinik". Annette Krause erschließt das Glottertal - und zwar sportlich, kulinarisch und historisch. Ab ins Abenteuer Glottertal, auf eine Reise, bei der für jeden Geschmack etwas dabei ist! Die SWR-Moderatorin hebt ab zum Gleitschirmflug, besteigt den mystischen Hausberg Kandel, hört von Hexen und Wundern, durchquert das Tal mit einer Reitergruppe, ist mit dem Mountainbike und zu Fuß unterwegs. Dabei trifft sie auf echte Glottertäler und Menschen, die wegen der faszinierenden Landschaft dorthin gezogen sind. Sie besucht Familie Kunz, die in der elften Generation das Hotel zum Kreuz führt, eine der legendären Talwirtschaften. Sie ist dabei, wenn Metzger Ulrich Reichenbach den weltberühmten Schwarzwälder Schinken macht, wenn Imker ihren edlen Waldhonig ernten und Winzer in den steilsten Lagen ihre Rebstöcke pflegen. Im Glottertal treffen sich Tradition und Moderne. Für das Neue steht der preisgekrönte Möbeldesigner Matthias Scherzinger, der seine Objekte ausschließlich aus heimischen Hölzern zimmert. Genauso wie die Trachtenschneiderin Stefanie Kunert. Neben klassischen Glottertäler Trachten entwirft sie ganz moderne Kollektionen, die bei jung und alt gleichermaßen gefragt sind. Natürlich darf auch ein Ausflug zur legendären Kulisse der TV-Schwarzwaldklinik nicht fehlen. Was vom Mythos um Dr. Brinkmann übrig geblieben ist, erfährt die SWR-Moderatorin vom echten Chefarzt der Rehaklinik Glotterbad, Dr. Werner Geigges. Der Arzt hat den Trubel damals erlebt und blickt durchaus positiv auf die Zeit der legendären Schwarzwaldklinik zurück.

Bildquelle: SWR