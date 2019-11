Die Pferdeflüsterin - Neuanfang im Schwarzwald

"Lieber lass ich mich vom Hengst tottrampeln", denkt sich die kleine Krystyna, als sie sich auf der Flucht vor Schlägen im Waisenhaus im Pferdestall versteckt. Doch das Pferd bietet ihr Schutz. Das ist der Beginn einer ganz besonderen Beziehung zwischen Krystyna und den Pferden. Als Findelkind ist sie unter schwersten Bedingungen in der Nachkriegszeit in Waisenhäusern aufgewachsen. Sie muss buckeln, um dem Land Baden-Württemberg die Kosten für die Heimunterbringung zurückzuzahlen. Aber sie gibt nie auf: sie macht eine Ausbildung auf dem Gestüt Marbach. Die kleine zierliche Frau baut sich einen Reitstall auf, wird Reitlehrerin und Reittherapeutin. Bei einem Brand verliert sie alles, doch mit einer Araberstute, die sie vor dem Schlachter rettet, baut sie eine Zucht auf. Für kleines Geld arbeitet sie mit Kindern und mit MS-Kranken. Ein Unfall zwingt sie in den Rollstuhl. Aus eigener Kraft und mit Hilfe ihrer Pferde kämpft sie sich Schritt für Schritt zurück. Das Leben hinterlässt Spuren. Sie geht gebeugt, hat nur noch wenige Zähne im Mund, die Fingerknochen sind verformt. Und wieder verliert sie ihren Hof im Schwarzwald. Muss kurz vor ihrem Siebzigsten wieder einmal von vorne beginnen. Wie wird sie den Neuanfang im Schwarzwald meistern? SWR-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein trifft diese unbeugsame Frau und macht sich mit ihr auf Spurensuche durch ihr Leben.

Bildquelle: SWR