Die unendliche Geschichte

Der kleine Halbwaise Bastian (Barret Oliver), eine passionierte Leseratte, flüchtet vor ein paar rüpelhaften Schulkameraden in das verstaubte Antiquariat des alten Herrn Koreander (Thomas Hill). Der mürrische Ladenbesitzer will nicht gestört werden, denn er ist in die Lektüre eines magischen Buchs vertieft, das, wie er erklärt, völlig anders ist als alle anderen.

Bildquelle: SWR