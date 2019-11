Drei junge Europäerinnen - drei unterschiedliche Auffassungen von "Widerstand": Helene lebt solidarisch zusammen mit 400 Geflüchteten im besetzten Hotel City Plaza in Athen und will ein Zeichen gegen die Grenzschließungen in Europa setzen. Ingrid ist Anhängerin der neurechten "Identitären Bewegung" in Wien, die gegen "Masseneinwanderung und Islamisierung" kämpft. Aïcha ist Poetry Slammerin beim muslimischen Verein "i,Slam" und macht sich in ihren Texten gegen rassistische Diskriminierung stark. Alle drei Frauen sind auf der Suche nach Zugehörigkeit und finden sie in jeweils anderen Extremen.

Bildquelle: SWR