"Zur-Sache" Pin: Warum dauern die Baustellen auf der Autobahn so lange?

Baustellen auf der Autobahn gibt es in Rheinland-Pfalz jede Menge. In diesem Jahr wird auf 59 Kilometern gebaggert, gefräst und asphaltiert. Viele wundert, dass sich auf den Baustellen teilweise wochenlang kaum etwas tut. Arbeiter sind kaum zu sehen, die meisten Maschinen stehen still.

Bildquelle: SWR