Familie Graf Adelmann von Adelmannsfelden aus Kleinbottwar

Auch Felix Graf Adelmann geht neue Wege. Der passionierte Musiker und Fotograf war bereits erfolgreich in verschiedenen Unternehmensbereichen selbstständig tätig, ehe er in die Fußstapfen des Vaters trat und das renommierte Weingut im Bottwartal übernahm. "So viel Veränderung hat es in der Geschichte der Familie noch nie gegeben", sagt Senior Michael Graf Adelmann anerkennend. Felix Adelmann hat das Weingut auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Die Vermarktung seiner Premiumweine macht er mit Sachkunde, Charme und Wortwitz zu seiner ganz persönlichen Sache. "Sie sind der Graf? Sie habe ich mir ganz anders vorgestellt", sagen ihm immer wieder Kundinnen und Kunden bei Weinverkostungen oder Veranstaltungen auf Burg Schaubeck.

Bildquelle: SWR