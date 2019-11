"Wenn der Traum zum Albtraum wird"

Wir alle haben Wünsche, Ziele und Sehnsüchte, die unser ganzes Leben bestimmen. Etwas, auf das wir jahrelang hinarbeiten, einen Traum, den wir uns unbedingt erfüllen wollen. Sei es das eigene kleine Häuschen mit Garten, die lang ersehnte Traumhochzeit oder eine Karriere als Spitzensportler. Doch nicht immer läuft alles glatt im Leben. So wie beim Wunsch nach der Traumfigur: Ob Wespentaille, Traumdekolleté oder knackiger Po - nicht jeder Schönheitseingriff ist erfolgreich. Was dann zurückbleibt, ist ein gesundheitlicher Scherbenhaufen mit oft fatalen Folgen sowie ein geplatzter Traum vom perfekten Körper. Da ist der Traumjob, für den der ehrgeizige Berufsanfänger mühevoll die Karriereleiter hinaufklettert und vieles in Kauf nimmt. Endlich oben in der Chefetage angekommen, kommt ihm allerdings ein so scharfer Wind von Intrigen, Leistungsdruck und Stress entgegen, dass er mit einem Burnout in der Klinik landet. Mögliche Fallstricke werden oft auch beim Kauf der eigenen vier Wände ignoriert. Niedrige Zinsen und die Sehnsucht nach einem idyllischen Rückzugsort verführen zu oft unüberlegten Entscheidungen. Und so wird das Landhaus im Grünen durch versteckte Kosten schnell zum finanziellen Fiasko, das in der Privatinsolvenz enden kann. Einen jahrelang gehegten Traum schließlich begraben zu müssen, kann genauso schmerzhaft und mit tiefer Trauer verbunden sein, wie einen geliebten Menschen zu verlieren.

Bildquelle: SWR